ضربة مُعلم.. "القسام" يفاقم أزمات نتنياهو عبر توجيه أسيرات إسرائيليات مُناشدة للحكومة بإستعادتهن من الاحتجاز/ فيديو
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جرينتش+2 07:38
اجواء معتدلة باغلب المناطق، وزخات متفرقة جنوبي المملكة اليوم
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