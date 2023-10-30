المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لا تقدم برياً لجيش العدو داخل الأحياء السكنية، وضربات المقاومة أجبرته على التراجع
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غزة البطلة تجسد ستالينغراد صمود وانتصارات العرب
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