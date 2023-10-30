استشهاد الشاب فؤاد أبو صبحة برصاص العدو عند مدخل يطا جنوب الخليل

الخليل – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الخليل، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن الشهيد هو فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عاماً)، وارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال على مدخل مدينة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل المدينة، خلال ساعات ظهر اليوم.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبتين على مفرق خرسا جنوب المحافظة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بمدينة الخليل.

وشهدت المدينة مسيرات حاشدة لطلاب المدارس، اليوم، دعماً للمقاومة ونصرة لغزة.