استشهاد أمير شربجي ونورس بعجاوي ووئام الحنون وموسى جيارين خلال اشتباكات مع العدو بمدينة جنين ومخيمها/ فيديو

جنين – استشهد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين في ساعات منتصف الليلة الماضية، فيما أصيب خمسة آخرون بجراح، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين اعطبوا خلالها عدداً من دوريات الاحتلال بالعبوات الناسفة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد أمير عبد الله شربجي (25 عاماً) ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً) ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاماً) وموسى خالد جيارين (23 عاماً)، وإصابة خمسة آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة جراء العدوان على جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 50 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين من نوع D9، واستهلت اقتحامها باقتحام حرم مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ومن ثم صادرت مركبة لأحد المواطنين وفجرتها.

وقال الهلال الأحمر إنه نقل 9 مواطنين مصابين أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة برصاص الاحتلال فيما تم نقل شاب مصاب بعدما دهسته إحدى دوريات الاحتلال على شارع حيفا، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي، ونقل بقية المصابين إلى المستشفى الحكومي.

فيما تصدى لهذه القوات عدد من المقاومين من مختلف الفصائل، كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى، ونجح المقاومون عبر عبواتهم الناسفة بإعطاء 5 أليات عسكرية، وشوهدت آليات الاحتلال وهي تجر عدداً من الآليات المعطوبة.

وأشار مصدر محلي إلى أن جرافات الاحتلال هدمت المدخل الرئيس للمخيم المسمى (القوسة) كما عملت جرافات الاحتلال على تجريف الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية قرب مدخل المخيم، كما دمرت جرافة الاحتلال دوار الشهداء “الحصان”.

وأضاف أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمدت تحطيم عدد من مركبات المواطنين، قرب مدخل المخيم بأنياب جرافاتها.

وأكد شهود عيان أن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.

وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس استشهاد القائد الكبير وئام إياد حنون أحد أبرز قادة الكتيبة وعضو مجلسها العسكري الذي ارتقى فجر اليوم أثناء تصديه لقوات الاحتلال دفاعاً عن مخيم جنين.

وقالت الكتيبة : “نؤكد فشل عملية الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجر اليوم، وهناك اصابات وقتلى في صفوف الجيش بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة”.

تغطية صحفية: دمار كبير في جنين بعد اعتداء الاحتلال الذي استمر لساعات. pic.twitter.com/j9DuVMXRdM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

تغطية صحفية: انسحاب آلية "نمر" من جنين بعد تضررها خلال الاشتباكات . pic.twitter.com/zYluZrvw25 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023