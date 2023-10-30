استشهاد أمير شربجي ونورس بعجاوي ووئام الحنون وموسى جيارين خلال اشتباكات مع العدو بمدينة جنين ومخيمها/ فيديو
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جرينتش+2 11:12
استشهاد أمير شربجي ونورس بعجاوي ووئام الحنون وموسى جيارين خلال اشتباكات مع العدو بمدينة جنين ومخيمها/ فيديو
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