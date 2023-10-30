أجواء معتدلة وتساقط زخات متفرقة بمختلف المناطق اليوم الاثنين

عمان – تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، كما يحتمل ان تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، غائمة جزئيا الى غائمة، ومعتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، ومعتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 15 وفي مرتفعات الشراة 22 – 14، وفي مناطق البادية 27 – 18، وفي مناطق السهول 25 – 17، وفي الأغوار الشمالية 31 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 24، وفي البحر الميت 32 – 23، وفي خليج العقبة 33 – 25 درجة مئوية.

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