استشهاد رسمي عرفات وحسين ربيع في مخيمي بلاطة والدهيشة بالضفة

الضفة المحتلة – أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مخيمي بلاطة والدهيشة، اليوم الاحد.

وقالت مصادر محلية، إن الأسير المحرر رسمي عرفات، من مخيم بلاطة، قد استشهد متأثراً بإصابته خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال شرق نابلس، فجر اليوم.

واندلعت اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في المنطقة الشرقية من نابلس، تزامناً مع هدمها منزل الشهيد حسن قطناني، في مخيم عسكر القديم.

وزفت كتيبة نابلس في سرايا القدس الشهيد، وقالت إنه أحد قادتها وارتقى مشتبكاً مع قوات الاحتلال.

كما استشهد الشاب حسين يوسف ربيع، من مخيم الدهيشة، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم، اليوم.

وقالت المصادر إن الأهالي عثروا على جثمان الشهيد على سطح منزل، حيث أصيب برصاص قوات الاحتلال.

وقد ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة المحتلة، منذ فجر اليوم، إلى خمسة.