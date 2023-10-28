“طوفان الأقصى” يعيد القضية الى الواجهة.. مئات الآلاف يحتجون في أنحاء العالم دعماً للفلسطينيين/ فيديو

لندن (رويترز) – تظاهر مئات الآلاف في مدن في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، اليوم السبت، لإظهار الدعم للفلسطينيين بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي وهجومه البري على قطاع غزة.

وفي إحدى أكبر المسيرات، والتي خرجت في لندن، أظهرت لقطات جوية حشودا كبيرة تسير في وسط العاصمة لمطالبة حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقالت المتظاهرة كميل ريفويلتا “القوى العظمى لا تبذل جهدا كافيا في الوقت الحالي. ولهذا السبب نحن هنا: نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار ونطالب بإعطاء الفلسطينيين حقهم في الوجود والعيش وحقوق الإنسان وجميع الحقوق التي نتمتع بها”.

وأضافت “الأمر لا يتعلق بحماس. بل يتعلق بحماية حياة الفلسطينيين”.

ومثل موقف واشنطن، لم يصل الأمر بحكومة سوناك إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار وبدلا من ذلك دعت إلى هدنات إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى السكان في غزة.

وأيدت بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص أغلبهم من المدنيين.

وأظهر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 7650، أغلبهم مدنيون أيضا، منذ بدأت إسرائيل تدك القطاع بغارات جوية قبل ثلاثة أسابيع.

وكان الدعم والتعاطف قويين من الحكومات الغربية وكثير من مواطنيها مع إسرائيل بعد وقوع هجمات حماس، لكن الرد الإسرائيلي أيضا أثار غضبا، خاصة في الدول العربية والإسلامية.

وفي ماليزيا، ردد حشد كبير من المتظاهرين هتافات أمام السفارة الأمريكية في كوالالمبور.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا مئات الآلاف من أنصاره خلال تجمع حاشد في إسطنبول إن إسرائيل هي المحتل، وكرر موقفه بأن حماس ليست منظمة إرهابية.

وقوبل أردوغان بتنديد قوي من إسرائيل الأسبوع الماضي لوصفه مقاتلي حماس بأنهم “مقاتلون من أجل الحرية”.

وشارك العراقيون في احتجاج في بغداد.

وفي الضفة الغربية المحتلة، دعا محتجون فلسطينيون في الخليل يوم السبت إلى مقاطعة عالمية للمنتجات الإسرائيلية.

وقد رددوا هتافات تدعو لعدم المشاركة “في قتل أطفال فلسطين”.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا، نزل الناس إلى شوارع العاصمة الدنمركية كوبنهاجن والعاصمة الإيطالية روما والعاصمة السويدية ستوكهولم.

وحظرت بعض المدن الفرنسية خروج الاحتجاجات منذ بدء الحرب مخافة أن تؤجج التوتر الاجتماعي. لكن، وعلى الرغم من سريان حظر في باريس، نُظمت مسيرة صغيرة اليوم السبت. وخرج عدة مئات من الأشخاص أيضا في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا.

وفي العاصمة النيوزيلندية ولنجتون، توجه الآلاف في مسيرة إلى مقر البرلمان وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها “الحرية لفلسطين”.

وفُرضت قيود خاصة في لندن لتقييد الاحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية.

وغلب الطابع السلمي على مسيرة يوم السبت في العاصمة البريطانية لكن الشرطة قالت إنها ألقت القبض على شخصين، أحدهما في طريق المسيرة بعد اعتداء على شرطي، والآخر بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالعنصرية والإخلال بالنظام العام بعدما سُمع وهو يهتف بتعليقات عنصرية.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين بين 50 ألفا و70 ألف شخص.

وتعرضت شرطة لندن لانتقادات في الأيام الماضية لعدم تعاملها بشكل أكثر صرامة مع شعارات رددها بعض المتظاهرين خلال مسيرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين الأسبوع الماضي والتي شارك بها نحو 100 ألف شخص.