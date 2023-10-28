كتائب القسام تتعهد باستخدام "كامل قوتها" لضرب جيش الصهاينة بعدما وسّع هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة
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جرينتش+2 11:01
تقرير الاستيطان الأسبوعي.. أحكام عرفية في الضفة الغربية تتيح للمستوطنين وميليشياتهم تصعيد جرائمهم الارهابية
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