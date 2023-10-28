استشهاد الشاب بلال صالح برصاص مستوطن ببلدة الساوية جنوب نابلس

نابلس – أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن، صباح اليوم السبت، برصاص مستوطن في بلدة الساوية جنوب نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن المواطن بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية.

كما أفاد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت إصابة بالرصاص الحي بالصدر إلى مستشفى سلفيت الحكومي، وأجرت له إنعاشا للقلب والرئتين، وقد أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجراحه.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجموا المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة الواد في الساوية، وأطلقوا النار نحوهم، ما أدى لإصابة الشاب شاهين واستشهاده.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد المزارعين تصاعدت في الأسابيع الأخيرة في محاولة لمنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.

تغطية صحفية: انطلاق جنازة بلال صالح الذي ارتقى برصاص المستوطنين قرب قرية الساوية ظهر اليوم. pic.twitter.com/niKJzVKuB2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2023