كتائب القسام تتعهد باستخدام "كامل قوتها" لضرب جيش الصهاينة بعدما وسّع هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة
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جرينتش+2 02:12
استشهاد الشاب بلال صالح برصاص مستوطن ببلدة الساوية جنوب نابلس
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