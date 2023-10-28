أردوغان يُحمّل الدول الغربية المسؤولية عن مجازر الإبادة في غزة، ويكشف إستعداد بلاده لإعلان إسرائيل “مجرمة حرب”

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وقال في خطاب أمام مظاهرة حاشدة لنصرة غزة في إسطنبول، إن مَن كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.

وأضاف أردوغان “نحن لا نقوم هنا بالتنديد بالمجزرة الحاصلة في غزة فحسب، بل نقوم أيضا بالدفاع عن استقلالنا ومستقبلنا”.

وأكد الرئيس التركي أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح “نحن نعرف القتل جيدًا”، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.

وشدد على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

وجدد أردوغان التأكيد على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وأردف أن “إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية وشعرت بإهانة شديدة من هذا. وأنا أتحدث بوضوح لأن تركيا لا تدين لكم بأي شيء بعكس الدول الغربية”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن قصفا عنيفا على قطاع غزة وشرعت أمس بتوسيع العمليات البرية، وذلك عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الجاري ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والضفة الغربية.

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