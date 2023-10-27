فرّت تاركة ذخائرها.. كتائب القسام تتصدى لقوة للعدو على شاطئ رفح

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت كتائب القسام، التصدي لقوة صهيونية حاولت القيام بعملية إبرار (التسلل من البحر) على شاطئ رفح جنوب قطاع، وأجبرتها على الانسحاب تاركة خلفها كمية من الذخائر.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: حاول العدو فجر اليوم الجمعة، القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر.

وأكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات ضارية فجر اليوم وتراشق بالقذائف على ساحل جنوب قطاع غزة.

كما تصدت المقاومة لمحاولات توغل محدودة وسط القطاع وشماله.

وتواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام توجيه ضربات نوعية للاحتلال منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.