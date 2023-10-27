تجدد الاحتجاجات أمام سفارة الصهاينة بعمان مساء اليوم الجمعة

تجددت الاحتجاجات أمام سفارة الكيان الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، إثر تصاعد القصف الإجرامي على قطاع غزة وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت.

فقد احتشد الأردنيون أمام السفارة بعد يوم حافل بالمسيرات الحاشدة وسط عمان واربد والبقعة.

وطالبوا خلال وقفتهم بطرد السفير الصهيوني وقطع العلاقات، ووقف المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحاولت قوات الأمن فض الاعتصام بالقوة باستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام إن قوات الأمن تعاملت مع أشخاص أثاروا الشغب وأشعلوا النيران في منطقة الرابية.

وأضاف أن الأمن يتتبع ناشري فيديوهات حرضوا على رجال الأمن واتهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل، وهو أمر عار عن الصحة، بحسب بيان الأمن العام.

وأعلنت قوات الاحتلال تشديد القصف “بشكل غير مسبوق” على قطاع غزة مساء الجمعة.

وقال مراسل قناة الجزيرة إن سلطات الاحتلال قطعت الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.