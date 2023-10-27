الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشيد بموقف بطريركية القدس من حرب غزة

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أعرب غبطة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل، والقيادات الروحية والزعامات الدينية الكبرى في روسيا، خلال اجتماع عقد أمس الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مساندة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومختلف القيادات الدينية الروسية، لموقف بطريركية الروم الأرثودكس المقدسية الصلب من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال البطريرك كيريل: “تهتم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بالمسيحيين الذين يعيشون في الأراضي المقدسة، ولديها موقف مبدئي وثابت هو أن المدنيين لا يجب أن يصبحوا أهدافا للهجمات المسلحة، بل يجب تقديم المساعدة والدعم لهم.

وأضاف البطريرك الروسي موجهاً كلامه للرئيس الروسي والقيادات الدينية الحاضرة: “أرغب، جنبًا إلى جنب معكم، في التعبير عن دعمنا المشترك لجهود بطريركية القدس، بقيادة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة، وندعو الجميع إلى عدم التراجع عن الجهود المشتركة لتحقيق سلام قوي وعادل في الأرض المقدسة”.

وتابع الزعيم الروحي الأبرز في روسيا: “من السار جدًا أن الارتباط التقليدي بين روسيا والأرض المقدسة مستمر في التطور. وأرغب في التأكيد على أن الدولة الروسية تسعى للحفاظ على الروابط والتقاليد التاريخية، بما في ذلك التفاعل الثقافي مع البلدان والشعوب في الشرق الأوسط”.

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