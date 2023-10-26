وزارة الصحة بغزة تنشر أسماء الشهداء بعد تشكيك بايدن/ رابط

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة أسماء قرابة 7 آلاف شهيد في قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن تشكك في صحة عدد الشهداء الفلسطينيين المعلن من قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الإدارة الأميركية تتبنى مواقف الاحتلال الإسرائيلي دون أي تحقق أو تدقيق، في الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون تدخلاً دولياً عاجلاً يوقف “حرب الإبادة الجماعية” التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي الخرف، جو بايدن قد قال، يوم امي الأربعاء، إنه “لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون” في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولم يوضح بايدن سبب تشككه في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون.

وبحسب الوزارة فإن التقرير الذي نشرته يرصد أعداد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في الفترة من 7- 26 تشرين الأول الحالي.

ويحتوي التقرير على سجل كامل للشهداء يحتوي الاسم ورقم الهوية والعمر والنوع الاجتماعي وسجل خاص بأسماء الأطفال الذين طالهم القصف الإسرائيلي.

ويبلغ عدد الشهداء 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا، لكن التقرير لا يشمل المفقودين تحت الأنقاض، أو الذين تم دفنهم مباشره دون عرضهم على المستشفيات، أو الذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراءات تسجيلهم.

المكتب الحكومي لقطاع غزة أشار إلى وجود قرابة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي “ارتكبت 731 مجزرة راح ضحيتها 5224 شهيدا”، مضيفا أن 219 شخصا استشهدوا من جنوب قطاع غزة من أصل 481 شهيد خلال 24 ساعة.