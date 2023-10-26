في أحدث إحصائية اليوم الخميس.. جيش العدو يعلن ان عدد قتلاه بلغ 309، والأشخاص المؤكد احتجازهم لدى “حماس” 224

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في قطاع غزة بلغ 224 منذ الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مضيفا أن العدد قد يزيد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عنارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا جراء هجمات حركة حماس، إلى 309 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إنهم “أبلغوا عائلات 309 أشخاص من منتسبي الجيش بمقتلهم”.

كذلك، قال هاغاري إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في قطاع غزة بلغ 224 منذ الهجمات التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مضيفا أن العدد “قد يزيد”.

كما أكد أن الجيش الإسرائيلي “يضع مسألة إعادة المخطوفين من قطاع غزة كأولوية”، مردفا: “قلوبنا مع العائلات الثكلى الذين فقدوا أحباءهم”.

وتابع: “الأرقام يتم تحديثها بحسب المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها من غزة، ومن ثم نخبر عائلات المعنيين بها قبل إبلاغ وسائل الإعلام”.

وفي آخر المستجدات اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر\تشرين الأول قائلة إنها ارتكبت علنا ​​جريمة حرب “تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة”.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمل متحدث باسم الوزارة الكورية، الولايات المتحدة مسؤولية “إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق” من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث “هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها”. ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي دليل يدعم تصريحاته.