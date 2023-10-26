قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 08:51
في أحدث إحصائية اليوم الخميس.. جيش العدو يعلن ان عدد قتلاه بلغ 309، والأشخاص المؤكد احتجازهم لدى “حماس” 224
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