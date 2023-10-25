وفقاً للصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش.. العدو يدرس إمكانية إغراق أنفاق “حماس” مع المُحتجزين قبل هجومه البري

صرح الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، نقلا عن مصادر أن إسرائيل تدرس إمكانية إغراق شبكة أنفاق “حماس” قبل بدء عمليتها البرية.

وقال هيرش إن مسؤولا أمريكيا مطّلعا، أخبره بأن القيادة الإسرائيلية تفكر بإغراق شبكة الأنفاق التابعة لحماس وذلك قبل القيام بعمليتها البرية في غزة، بحسب ما نشر هيرش في عموده الخاص على “Substack”.

وأشار إلى أن إسرائيل بصدد تحويل مدينة غزة إلى أنقاض من خلال القصف المستمر وتخطط لبدء غزو بري قريبا.

وأضاف: “إغراق الأنفاق يعني أن إسرائيل مستعدة “للقضاء على الرهائن الذين ما زالوا معرضين للخطر، يوجد ما يقدر بأكثر من 200 رهينة والسؤال هو أين يتواجدون؟ إسرائيل تتحدث فقط عن نهاية منظمة حماس وقد أطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة رهائن”.

وكان هيرش قد أعلن في وقت سابق نقلاً عن مصادر بأن القوات الإسرائيلية تعتزم القيام في قطاع غزة بشيء مماثل لما قامت به أمريكا من تدمير لمدينة هيروشيما اليابانية، ولكن من دون أسلحة نووية.

وأضاف الصحفي: “خطة نتنياهو هي أن يقوم الجيش الإسرائيلي بقتل كل عضو في حماس يمكن العثور عليه”.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة “حماس” الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع “حماس” في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.