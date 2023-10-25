الخصاونة ينعى وزير الإعلام والثقافة الأسبق صالح القلاب

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الإعلام ووزير الثقافة الأسبق الدكتور صالح القلاب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم القلاب لوطنه وقيادته في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم القلاب منصب وزير الثقافة ووزير الإعلام عام 2000 ووزير الإعلام عام 2001 ووزير دولة خلال الأعوام 2001- 2002 وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات ورئيسا لمجلس الإدارة المدير العام المكلف لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

واشتهر المرحوم القلاب بكونه صحفيا وإعلاميا وكاتبا في العديد من الصحف المحلية والعربية ومحللا سياسيا للقضايا العربية والدولية .

وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة المرحوم القلاب سائلا المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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