موسم الاعترافات الذليلة.. بينيت يعترف أيضاً بتحمله مسؤولية الهزيمة، بعد اعتراف وزيري الحرب والمال ورئيسي الاركان والشاباك

استشهاد الشابين محمود نخلة، ومحمد عليان برصاص جيش العدو، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله/ فيديو
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