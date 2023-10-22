مقتل رئيسة كنيس يهودي طعناً في مدينة ديترويت الأمريكية

أعلنت شرطة ديترويت، امس السبت، العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعنا خارج منزلها‭‭‭ ‬‬‬في حي لافاييت بارك.

وأكد الكنيس على فيسبوك مقتل سامانثا وول (40 عاما)؛ وهي مستشارة لسياسيين ديمقراطيين ورئيسة كنيس أيزاك آجري” في وسط ديترويت.

وقال الكنيس: “شعرنا بالصدمة والحزن عندما علمنا بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول رئيسة مجلس إدارتنا.. ليس لدينا المزيد من المعلومات في هذه المرحلة”.

وقالت إدارة شرطة ديترويت، إنه تم العثور على سامانثا مقتولة بعدة طعنات، وإن آثار الدماء قادت أفراد الشرطة إلى منزلها الذي يقع على مقربة.

وبحلول المساء لم تتمكن الشرطة من تحديد الدافع المحتمل للجريمة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية العدوان الاسرائيلي على غزة الذي أدى لاستشهاد الآلاف.