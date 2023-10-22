استشهاد عامل وجرح آخر في مطار دمشق، اليوم، جراء عدوان صهيوني استهدفه مع مطار حلب وأدى لخروجهما من الخدمة
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مظاهرات الشعوب العربية المؤيدة للفلسطينيين تبشر ببزوغ فجر جديد
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