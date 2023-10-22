قصف صاروخي يستهدف قوات أمريكية في قاعدة عين الأسد العراقية

استهدفت 3 صواريخ على الأقل، اليوم الأحد، قاعدة “عين الأسد” العراقية الجوية التي تتواجد فيها قوات أمريكية، أحدها سقط داخل القاعدة.

ونقلت “رويترز” عن مصادر بالجيش العراقي، قولها، إن هجوماً بالصواريخ استهدف القاعدة، فيما سمع دوي انفجار داخلها.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن السلطات العراقية أو القوات الأمريكية.

وامس السبت، قال مصدر أمني عراقي، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة “عين الأسد الجوية” العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب البلاد، اعترضت وأسقطت طائرتين مسيّرتين في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة.

وفي بيان نقلته عن مجموعة “سايت” للاستخبارات، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي جماعة شيعية مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي وقت سابق، امس السبت، وقع هجوم مماثل على قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار، وأعلنت فصائل “المقاومة الإسلامية” في العراق مسؤوليتها أيضاً.

وكانت قاعدة “عين الأسد” تعرضت لقصف صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي، إذ أعلن متحدث باسم البنتاجون “وفاة متعاقد مدني بعد ذبحة صدرية خلال محاولته الاختباء خلال الهجمات على القاعدة”.

وتأتي هذه الهجمات، فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب ضد حماس.