استشهاد عامل وجرح آخر في مطار دمشق، اليوم، جراء عدوان صهيوني استهدفه مع مطار حلب وأدى لخروجهما من الخدمة
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أجواء معتدلة بأغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الأربعاء
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