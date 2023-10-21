لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع... فتح معبر رفح صباح اليوم السبت، وبدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

قال مراسل الجزيرة إن معبر رفح تم فتحه، صباح اليوم السبت، وبدأ بالفعل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة قادمة من الجانب المصري للمعبر.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، كانت السفارة الأميركية في إسرائيل قد أعلنت أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح اليوم السبت في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه إذا تم فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة، ومن المتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود، ويجب على المواطنين الأميركيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر.

وقالت إن الوضع لا يزال ديناميكيا ومتقلبا، ولا يمكن التنبؤ بالبيئة الأمنية، ويتحمل كل مواطن مسؤولية تقييم سلامته وأمنه الشخصي قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور، على حد قول السفارة.

في الوقت نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أنه سيتم إرسال معلومات محدثة عن المساعدة في مصر للمواطنين الأميركيين في غزة عبر عنوان البريد الإلكتروني.

يشار إلى أن مئات العالقين من الأميركيين في غزة ينتظرون فتح معبر رفح من أجل إجلائهم، إذ قدرت صحيفة نيويورك تايمز عددهم بما بين 500 و600 شخص.

كارثة إنسانية

من جهته ذكر الإعلام الحكومي في غزة بأن قافلة المساعدات التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.

وينصب الاهتمام الدولي على إيصال المساعدات إلى غزة عبر نقطة الدخول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وهي معبر رفح الذي ظل خارج الخدمة منذ بدء طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أسبوعين.

فيما أعلنت الخارجية المصرية أمس الجمعة، أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح، مشددة على أن إسرائيل هي من ترفض دخول المساعدات إلى القطاع.

وكانت إسرائيل أغلقت قطاع غزة بالكامل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهاجمت الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي بات بحاجة إلى ترميم.

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة وشن غارات مكثفة على القطاع مخلفة دمارا هائلا وأكثر من 4100 شهيد و13 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، كما تواصل قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن سكان غزة، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

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