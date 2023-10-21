أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين دون شروط

غزة – قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنهم أبلغوا الجانب القطري، أمس الجمعة، أنهم سيطلقون أسيرتين أخريين لأسباب إنسانية قاهرة دون مقابل، لكن الاحتلال رفض استلامهما.

وأوضح الناطق في تغريدة عبر قناته على تلغرام، مساء اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، أنه أبلغوا الجانب القطري بإطلاق سراحة نوريت يتسحاك بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز بطاقة رقم 005236955″

وأمس الجمعة، أطلقت كتائب القسام سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) استجابةً لجهودٍ قطريةٍ.

وفي تغريدة به عبر حسابه الرسمي على تلغرام، أوضح أبو عبيدة، أن إطلاق سراحهن جاء لدواعٍ إنسانية، وأضاف: “لنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة.”