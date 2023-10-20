مقتل إسرائيلي بالخطأ برصاص جيشهم المرتبك شمال النقب

الناصرة – قدس برس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل إسرائيلي بالخطأ شمال النقب برصاص جيش الاحتلال.

وأفادت صحيفة /معاريف/ العبرية بمقتل إسرائيلي برصاص جيش الاحتلال شمال النقب جنوبي فلسطين المحتلة ليلة أمس الخميس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد أعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 306 قتلى، فيما بلغ عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بغزة 203.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” بغزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وخلفت مئات القتلى من الجنود والمستوطنين، وعشرات الأسرى الإسرائيليين.