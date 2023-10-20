بايدن يربط بين حماس وبوتين ويعتبرهما مصدر تهديد، ويعلن ان نجاح إسرائيل وأوكرانيا "أمر جوهري للأمن القومي الأمريكي"
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جرينتش+2 06:40
استشهاد 16 مسيحياً باستهداف العدو لكنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
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