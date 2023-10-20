استشهاد 16 مسيحياً باستهداف العدو لكنيسة الروم الأرثوذكس بغزة

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه إلى 4137 شهيدا، فيما أصيب 13162 آخرين بجراح مختلفة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة، في مؤتمر صحفي في اليوم الرابع عشر للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الأرثذوكس وسط غزة وصل منها إلى مجمع الشفاء الطبي 16 شهيد وعشرات الجرحى، مؤكدا أن مجزرة كنيسة الروم الأرثدوكس مزجت دم العوائل المسحية والمسلمة الذين التجأوا إلى الكنيسة طلباً للحماية وهرباً من القصف.

وقال إن 7 مستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، كما خرج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

وتابع أن 46 شخصا من الطواقم الطبية استشهدوا وأصيب 85 أخرون، وتدمرت 23 سيارة إسعاف.