يسقط بايدن.. إستقالة مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، ومتظاهرون يقتحمون الكونغرس لوقف "حرب الابادة" في غزة
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مصر تناديك يا عبد الناصر.. تيسير خالد يرفض تصريحات السيسي حول تهجير أهل غزة
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