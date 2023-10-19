مصر تناديك يا عبد الناصر.. تيسير خالد يرفض تصريحات السيسي حول تهجير أهل غزة

عقّب القيادي الفلسطيني تيسير خالد في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني اولف شولتس ، فكتب يقول : الذهول أصابني وانا استمع الى ما جاء في حديث سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألملتي اولف شولتس .

وأضاف : أن يرفض الرئيس السيسي تهجير سكان غزة الى سيناء ، فهذا موقف وطني وقومي وانساني يحمد عليه ، أما أن يقول هجروهم الى النقب وبعد انتهاء المهمة يعودون الى غزة ، فموقف يدمي القلب ولم يكن متوقعا من زعيم اكبر دولة عربية ضحت كثيرا من اجل فلسطين والفلسطينيين .

وتابع يقول : عودة الفلسطينيين اللاجئين الى قراهم وبلداتهم ومدنهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في النقب حق لا ينازعهم فيه أحد ، ولا يموت بالتقادم . أما التهجير من غزة دون ذلك فجريمة حرب .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : وقف العدوان ووقف الحرب ووقف استباحة دم الفلسطينيين وفتح معبر رفح وإدخال المواد التموينية والطبية والادوية الى قطاع غزة ، رغم انف دولة الاحتلال ، فذاك موقف سيادي وهذا هو المطلوب يا فخامة الرئيس . لم يفت الوقت والأمل كبير بمصر وشعب مصر . عليك السلام ولك الرحمة يا عبد الناصر …. مصر تناديك