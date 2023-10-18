جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أحمد معين الريماوي/ فيديو

رام الله / وفا – شيعت جماهير غفيرة في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد أحمد معين الريماوي (28 عاما)، الذي ارتقى متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع، من مركز طوارئ بني زيد في بيت ريما إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات أشادوا فيها بانتصار شعبنا لقضيته، ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وطالبوا بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة أوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الشهيد الريماوي، قد استُشهد خلال مواجهات اندلعت عند مدخل النبي صالح، حيث أصيب بالرصاص الحي في الصدر، فيما أصيب شاب آخر في الكتف والقدم.