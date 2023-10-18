بعد ساعات من مجزرة المستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يناشد الأمة العربية والإسلامية دعم فلسطين بالعدة والعتاد
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أجواء خريفية معتدلة إلى لطيفة اليوم الاربعاء وغدًا، ومشمسة الجمعة
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