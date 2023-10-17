يديعوت أحرونوت: أميركا تتولى قيادة حرب إسرائيل على حماس

تل ابيب – في مقال تحليلي، نشر اليوم الثلاثاء، اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تولت “الدور القيادي” في إدارة الحرب الجارية التي تشنها إسرائيل على المقاومة في قطاع غزة .

وأوضحت الصحيفة أن الزيارتين اللتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في أقل من أسبوع، والدعم العسكري المقدم لتل أبيب، يؤكد أنه “لا يوجد فرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر يؤكده الرئيس جو بايدن”.

وأضافت أن دخول واشنطن على الخط “يشكل رادعا لإيران وحزب الله للامتناع عن فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل، لكنه سيأتي بتكلفة لا بد من الاعتراف بها”.

وتابعت: “تولى الأميركيون الدور القيادي في إدارة الحرب، بما يتوافق مع مصالحهم في المنطقة”.

وتتجلى هذه المصالح، وفق “يديعوت أحرونوت”، في “إزالة تهديد حزب الله وإيران، وتجنب حدوث أزمة إنسانية في غزة، وضمان سلامة الرهائن الذين تحتجهم حماس ويحملون الجنسية الأميركية”.

وأوضحت: “من الممكن التوصل إلى اتفاق منفصل لإطلاق سراحهم. البيت الأبيض مهتم في الاساس بحياة المواطنين الأميركيين، وبعد ذلك بحياة الجنود الإسرائيليين”.