مشعل: لا مستقبل لإسرائيل وقد حانت الفرصة للتخلص منها/ فيديو

الدوحة – المركز الفلسطيني للإعلام

قال خالد مشعل، قائد حركة حماس في الخارج، إنه لا مستقبل لإسرائيل ولا لمشروعها الوطني، مشددا على أن مطلبنا كبير، الحرية والتحرر والتخلص من الاحتلال.

وقلل مشعل، في مقابلة مع تلفزيون العربي مساء امس الاثنين، من أهمية توعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقضاء على حماس، مشددا على أنها ليست المرة الأولى التي يرفع شعار القضاء على حماس.

وأضاف: عودوا إلى الأرشيف الماضي في الحروب الماضية، ودوماً كانت الأهداف نريد أن ندمر حماس.

وأكد أن المقاومة درست كل السيناريوهات منها الزحف العسكري المتوقع، مشيرا إلى أن إسرائيل ظهرت بمثل كيان من ورق، وتساءل: هل هذه إسرائيل التي تخيف الإقليم كله؟.

وأضاف: بعد الهزيمة المدوية للكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر وانهيار فرقة غزة، أصيب العدو بصدمة هائلة، فبحث عن صورة نصر، وانتقم من المدنيين والحاضنة الشعبية للمقاومة.

وتابع: المقاومة درست كل السيناريوهات، براً وبحراً وجواً، والعدو في حالة ارتباك.

وأشار إلى أن إسرائيل ظنت نفسها أصيلة في المنطقة، وإنما هي طارئ، وهي مشروع استيطان، وككل المشاريع الاستيطانية، ستفكك

وشدد على أن طوفان الأقصى زلزل الكيان الصهيوني كما لم يزلزلها من قبل.

وأكد أنه لا أحد يتكلم عن وقف لإطلاق النار في هذه الأثناء، مشددا على أن هذه فرصتنا للتخلص من الاحتلال والانقضاض عليه، ومطلبنا كبير وهو التحرر.

وحول أسرى الاحتلال، قال: إسرائيل” تتكهن بالأعداد، والمقاومة لديها ما يكفي للتبادل وإخراج الأسرى.