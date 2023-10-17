مشعل: لا مستقبل لإسرائيل وقد حانت الفرصة للتخلص منها/ فيديو

بعد هزيمته المدوية أمام حماس.. العدو يتمرجل على الفنّانة الفلسطينية دلال أبو آمنة بسبب بضع كلمات على (فيسبوك)
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