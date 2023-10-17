قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يهرع لتجدة إسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة عبر موقع «إكس»: «وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل هذا الصباح في زيارة رسمية بدعوة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي».

وأضاف: «من المتوقع أن يلتقي الجنرال (كوريلا) ضمن زيارته برئيس الأركان (الإسرائيلي)، وإجراء تقييم مشترك للوضع معه ومع وزير الدفاع يوآف جالانت».

واعتبر جيش الاحتلال، أن هذه الزيارة، خلال الحرب، تؤكد قوة الارتباط والمصير المشترك للجانبين بشكل عام، وللجيش الإسرائيلي مع جيش الولايات المتحدة بشكل خاص.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة في خضم الحرب على غزة والمواجهات مع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في القطاع.