بعد هزيمته المدوية أمام حماس.. العدو يتمرجل على الفنّانة الفلسطينية دلال أبو آمنة بسبب بضع كلمات على (فيسبوك)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الفنّانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، مساء أمس الاثنين، بتهمة التحريض على الاحتلال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديث مع موقع “عرب 48″، قالت محامية أبو آمنة عبير بكر إن الفنانة “اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في (فيسبوك) كتبت فيه (لا غالب إلا الله) مع علم فلسطين، السبت الماضي، من قبل الطاقم الإعلامي للفنانة”.

وبحسب ما أوضحت بكر، فإن الشرطة اعتقلت أبو آمنة من منزلها في الناصرة، بينما كانت أبو آمنة تشتكي من التحريض عليها وعلى ممارسة العنف ضدها من قبل مستوطنين.

وقالت بكر: “حاولنا حذف بعض المضامين المسيئة للفنانة لكن التحريض استمرّ” حتى بعد ذلك.

ويتعرّض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من فلسطينيي الداخل إلى مساءلات قانونية في حال مشاركتهم تعليقات أو صور عن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع توجيه اتهامات لهم بالتحريض.

وتعمل أجهزة الأمن والشرطة على مراقبة منشورات الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر نفسه الذي فعلته قبل عامين خلال معركة سيف القدس عام 2021.