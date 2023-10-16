بحث نقل المستشفى الميداني الأردني في غزة لموقع جديد

أعلن قائد المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 العقيد ثائر الخطيب، اليوم الاثنين، إنّ الأردن يفكر بنقل المستشفى من موقعه الحالي إلى موقع آخر أكثر، أمانا لتسهيل وصول أهالي قطاع غزة له.

وأضاف الخطيب لقناة “المملكة”، أن التفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني في غزة، جاء بعد تعرض الطرق المؤدية إليه إلى أعمال قصف أعاقت وصول المراجعين في غزة.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد قال، في وقت سابق، إنّ المستشفى الأردني في غزة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس الأحد، الشكر لجلالة الملك على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، رغم ما تعانيه المستشفيات في القطاع المحاصر جراء القصف الإسرائيلي.

وقد قدم المستشفى الميداني الأردني أكثر من 3 ملايين خدمة لأهالي قطاع غزة خلال فترة وجوده، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة إنّ وجود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة يشكل إسنادا حقيقيا للمنظومة الصحية في غزة، حيث إنّ قرار إقامة المستشفى كان من أجل إسناد المنظومة الصحية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان مراسل “المملكة” قد قال السبت، إنّ المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.

وأضاف أن “المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت “بشكل كبير” جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.