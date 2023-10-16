المهرولون.. بلينكن يعود لإسرائيل وأنباء عن زيارة مرتقبة لبايدن

عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أيام، بعد جولة عربية سعى خلالها لحشد التأييد ضد حركة (حماس).

وحطت طائرة بلينكن في مطار بن غوريون، الذي كثيرا ما يتعرض للقصف بصواريخ المقاومة، قرب تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الطوارئ بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار ما تقول واشنطن إنها مساع لخفض حدة التوتر ومنع مزيد من التصعيد في غزة.

وتأتي هذه الزيارة الثانية لبلينكن، بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يزور إسرائيل الأربعاء أو الخميس.

كما أفاد مصدر مطلع، أمس الاحد، بأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن بزيارة إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء.

وكان نتنياهو قد دعا بايدن لزيارة إسرائيل، مشيدا بدعمه للرد على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.