المهرولون.. بلينكن يعود لإسرائيل وأنباء عن زيارة مرتقبة لبايدن

عباس يرفع الغطاء السياسي عن "حماس" بإعلانه ان أفعالها لا تمثل شعب فلسطين بل تمثله فقط منظمة التحرير (الخانعة)
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