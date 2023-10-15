خشية التورط في حرب مدن طويلة.. جيش العدو يتعلل بسوء الأحوال الجوية لتأجيل هجومه البري "المزعوم" على غزة/ فيديو
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“يديعوت أحرونوت”: تبادل الاتهامات وتناقض التقديرات بين قادة الجيش الصهيوني حول خطط حزب الله ومفاجآت حماس
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