فـي السّيادة والدّولـة الوطنيّـة

خشية التورط في حرب مدن طويلة.. جيش العدو يتعلل بسوء الأحوال الجوية لتأجيل هجومه البري "المزعوم" على غزة/ فيديو
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