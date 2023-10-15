طوفان الأقصى مازال يُغرق الصهاينة.. رشقات صاروخية تُغطي مساحة الكيان، ومواجهات مُشتعلة ترفع أعداد قتلاه وجرحاه
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
“الكلب” سموتريتش، وزير المالية الصهيوني المتطرف: يجب الاعتراف بألم وبرأس مطاطئ أننا فشلنا امام المقاومة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني