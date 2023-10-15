“الكلب” سموتريتش، وزير المالية الصهيوني المتطرف: يجب الاعتراف بألم وبرأس مطاطئ أننا فشلنا امام المقاومة

قال وزير المالية الإسرائيلي في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إنه “علينا الاعتراف ونحن مطأطئي الرأس أننا فشلنا” أمام المقاومة الفلسطينية.

وقال المتطرف سموتريتش: “علينا أن نتحمل مسؤولية ما كان وما سيكون، وعلينا أن نعترف بألم وبرأس مطأطأ أننا فشلنا”.

وأضاف: “نعم لقد فشلت الحكومة والمنظومة الأمنية في الحفاظ على أمن سكانها، وما فعلته حماس في غلاف غزة مذبحة لم نشهد مثلها منذ المحرقة”.

وتابع: “لقد فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيها. عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخا بالدماء”.