هجوم على “ماكدونالدز” في لبنان بسبب دعم إسرائيل/ فيديو

صيدا – وكالات: قام بعض الشبان بالهجوم على مطعم “ماكدونالدز” وتحطيم محتوياته في مدينة صيدا اللبنانية، اعتراضا على دعم الشركة العالمية للجيش الإسرائيلي.

وقد حضرت القوى الأمنية للمنطقة وعملت على تفرقة الشبان وتهدئة الوضع.

وأعلنت سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي في أعقاب توتر الأوضاع بعد هجوم حماس الأخير.

وكتب حساب السلسلة على منصة “إكس”: “افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية”.

وأضاف الحساب: “سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة”.

الهجوم على فرع "ماكدونالدز "في صيدا pic.twitter.com/Jt7lJvx8Rx — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2023