أجواء خريفية معتدلة بوجه عام اليوم الجمعة وغدا

بايدن المجرم يعلن قديماً ويؤكد حديثاً: لو لم تكن هناك إسرائيل لتوجب علينا خلقها لحماية مصالح أمريكا في المنطقة/شاهدوا
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