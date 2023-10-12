في آخر إحصائية صباح اليوم الخميس.. العدو يعترف بمصرع أكثر من 1300 صهيوني،بينهم 220 قتيلاً في صفوف الجيش

دخلت معركة طوفان الأقصى يومها السادس، باستمرار الاشتباكات الضارية بين حركة حماس وجيش العدو الصهيوني، حيث أعلنت وسائل إعلام العدو، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد قتلاهم من مدنيين وعسكريين.

فقد قالت قناة “كان” اعبرية إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

وقالت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 عسكريا قُتلوا في الاشتباكات مع مقاتلي حماس.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن الجيش أعلن ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا منذ تفجر القتال مع الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي إلى 189 جنديا. وبإعلان اليوم، يكون العدد الإجمالي ارتفع إلى 220 قتيلا في صفوف الجيش.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أكد أمس مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة أكثر من 2700.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية -الأربعاء- ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات إلى 2900.

وأضافت الهيئة الرسمية أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى.

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