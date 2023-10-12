طائرة مساعدات أردنية لقطاع غزة تصل مدينة العريش المصرية

وصلت طائرة المساعدات الأردنية المخصصة لقطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية، بحسب مراسل “المملكة” اليوم الخميس، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

الهيئة الخيرية الهاشمية، سيّرت اليوم الخميس، طائرة محملة بالمساعدات والأدوية لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية، حسين الشبلي، لقناة “المملكة”، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإرسال مساعدات وإنسانية إلى قطاع غزة، جهزت الهيئة طائرة المساعدات وبجهود وتنسيق مكثف من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لوصول هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية ومن خلال معبر رفح سيتم إيصال هذه المساعدات إلى الأجهزة الرسمية هناك.

وأضاف أن هذه المساعدات تحتوي على مواد طبية وعلاجات ومضادات حيوية تستلزم المصابين والجرحى في مثل هذه الظروف.

وأشار الشبلي إلى أن تنسيق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مستمر مع وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة الرسمية الأخرى للتعرف على الاحتياجات المستقبلية سواء أكانت طبية أو إغاثية أو إنسانية تمهيدا لإرسالها.

وأضاف أن الكل عمل على مدار الساعة وبجهد مكثف وبتنسيق مباشر بكل ما يلزم بكل القنوات وبكل الإمكانيات وبالحضور الدولي الذي تتمتع به المملكة الأردنية الهاشمية والحضور السياسي والدبلوماسي الذي نحتاجه فبي مثل هذه الظروف، لتتمكن المملكة الأردنية الهاشمية من إيصال هذه المساعدات إلى جمهورية مصر العربية التي سيصار من خلالها نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة”.

وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

وقد بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب السكان في قطاع غزة، وسيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.