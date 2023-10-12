صواريخ القسام تشل الحركة في تل ابيب صباح اليوم الخميس، وسلطات العدو تعلن عن إجلاء 24 مستوطنة في غلاف غزة

غزة – قدس برس

‏أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، رشقة صاروخية جديدة باتجاه مدينة “تل أبيب” وسط فلسطين المحتلة، ما ادى الى شل الحركة في معظم ارجائها

فقد أعلنت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها قصفت (تل ابيب) برشقة صاروخية ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين بغزة.

وأفادت ‏صحيفة /يديعوت احرونوت/ العبرية بإطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه مدينة (تل أبيب).

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق صفارات الإنذار في عدة مدن وبلدات فلسطينية محتلة، كما أكدت وصول صواريخ المقاومة إلى مدينة الخضيرة شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلن ‏جيش الاحتلال أن مقاومين فلسطينيين ما زالوا يحاولون الوصول إلى مستوطنات غلاف غزة عن طريق البحر.

وبالتوازي أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال أنها أجلت 24 مستوطنة بغلاف غزة.

وأفادت مصادر عبرية بارتفاع عدد القتلى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بمعركة “طوفان الأقصى” إلى آلاف القتلى والجرحى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا بنيران المقاومين الفلسطينيين ارتفع إلى 1300 قتيل و3300 جريح بينهم عشرات المصابين بجروح حرجة.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر العشرات من الجنود.