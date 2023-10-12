صواريخ القسام تشل الحركة في تل ابيب صباح اليوم الخميس، وسلطات العدو تعلن عن إجلاء 24 مستوطنة في غلاف غزة
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ارتفاع عدد شهداء غزة، اليوم الخميس، إلى 1203 والجرحى الى 5763
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