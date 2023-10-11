بوتين: أميركا تقاقم التوترات بنشر قواتها شرق المتوسط، إذ يستحيل حل الصراع دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
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جرينتش+2 04:51
قتال مستمر ولكنه لا يرقى إلى مستوى الحرب الشاملة.. هل هذا ما سيفعله حزب الله في خضم “طوفان الأقصى”؟؟
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