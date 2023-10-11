بوتين: أميركا تفاقم التوترات بنشر قواتها شرق المتوسط فمن المُحال حل الصراع دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
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جرينتش+2 09:04
شاهدوا لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني “الشجاع جداً” بعد سماع صافرات الإنذار خلال وجوده في احدى المستوطنات
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