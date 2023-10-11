حزب الله: استهدفنا، اليوم الأربعاء، موقع الجرداح ‏الصهيوني، وسقوط عدد كبير من الإصابات بين قتيل وجريح/ فيديو
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جرينتش+2 11:56
سعياً لتصفية قضية فلسطين.. مصر تكشف المخطط اليهودي بتهجير أهالي قطاع غزة لتوطينهم في سيناء،، ولكن أين الرد؟؟
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