في محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار؟.. جيش العدو “ينصح” الفارين من القصف الوحشي على غزة بالتوجه إلى مصر

نصح جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الفارين من الغارات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال الجنرال في جيش الاحتلال، ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحفي: “أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا… وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

وأمس، قال تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، إن مصادر مصرية رفيعة حذرت من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف دعوات النزوح الجماعي للفلسطينيين من القطاع.

وأكدت المصادر أن «السيادة المصرية ليست مستباحة، وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لشعب غزة».

وقد حذرت المصادر من أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه «وتصفية القضية الفلسطينية نفسها».

وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وشهدت ساعات الليل قصفا مكثفا على مناطق مختلفة من القطاع.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد خلّف العدوان الإسرائيلي حتى اللحظة 687 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا و105 سيدات، بالإضافة لـ 3800 جريح، وأعداد الضحايا من الشهداء والمصابين مرشحة للزيادة؛ بسبب القصف المتواصل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مهاجمة أكثر من 200 هدف في قطاع غزة، لا سيما في خانيونس جنوب القطاع.

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