بيان سيكون له ما بعده.. حزب الله يعلن ان مجاهديه قصفوا ملالة للعدو في مستعمرة افيفيم بصاروخين وقد تم تدميرها
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جرينتش+2 11:41
مشعل يدعو دول الطوق العربية لنصرة فلسطين لانهم الأقرب لها
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