مسيرة في وسط عمّان، مساء اليوم الثلاثاء، لنصرة فصائل المقاومة الباسلة في غزة/ فيديو

انطلقت في وسط البلد في عمّان، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة لدعم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على القطاع .

وقد رفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني، وجاءت المسيرة بتنظيم فعاليات شبابية وشعبية.

كما ردّد المشاركون هتافاتٍ تحيّي المقاومة في غزة وإبداعاتها في إذلال الاحتلال الصهيوني خلال عملية “طوفان الأقصى”، وطالبوا بحشد كل الجهود الشعبية والرسمية في دعمهم وتقديم كل العون لهم وفك الحصار عنهم ووقف مسلسل التطبيع العربي، ومطالبة العالم الظالم بوقف العدوان الصهيوني الهمجي الذي أسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى في غزة.

فقد ندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين الأمة العربية والإسلامية بتحرك عاجل لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.

كما نُظمت عشرات الوقفات الداعمة للقضية الفلسطينية في أنحاء مختلفة في الأردن، حيث واصلت الجماهير الشعبية الأردنية ولليوم الرابع على التوالي من انطلاق “عملية طوفان الأقصى البطولية”، انتفاضتها المناصرة لفلسطين وللمقاومة في غزة وللمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، في مسيرات ووقفات ليلية حاشدة، في هذه المعركة بالغة الأهمية التي ستغير مجريات الأحداث في المنطقة برمّتها.