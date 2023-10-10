بيان سيكون له ما بعده.. حزب الله يعلن ان مجاهديه قصفوا ملالة للعدو في مستعمرة افيفيم بصاروخين وقد تم تدميرها
أهم العناوين
جرينتش+2 08:48
مسيرة في وسط عمّان، مساء اليوم الثلاثاء، لنصرة فصائل المقاومة الباسلة في غزة/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني